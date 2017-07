Eskalation im Parlament

Mit der umstrittenen Justizreform in Polen befasst sich nun der zuständige Ausschuss. Nachdem der Streit darüber am Dienstagabend in Tumulten und Beschimpfungen im Parlament eskaliert war, wurde die Sitzung unterbrochen und die Reform nun zur Überarbeitung an den Ausschuss weitergeleitet. Die Regierungspartei PiS will die Reform durchpeitschen, stößt im In- und Ausland jedoch auf scharfe Kritik. EU-Justizkommissarin Vera Jourova drohte zuletzt Warschau mit dem Entzug von Fördergeldern.

