Oscar-Regisseur dreht Kinofilm mit iPhone

Oscar-Regisseur Steven Soderbergh („Traffic – Macht des Kartells“) dreht einen abendfüllenden Kinofilm mit einem Smartphone. In den Hauptrollen werden laut Angaben des Branchenmagazins „Variety“ Juno Temple, die auch im neuesten Film von Woody Allen „Wonder Wheel“ spielt, und Claire Foy, die für ihre Rolle der jungen Königin Elisabeth II. in der Serie „The Crown“ mit einem Golden Globe Award ausgezeichnet wurde, zu sehen sein. Von der Handlung des Films, dessen Arbeitstitel „Unsane“ („Ungesund“) lautet, ist bis dato noch nichts bekannt.

Der Regisseur will „Unsane“ über seine eigene Verleihfirma, Fingerprint Releasing, in die US-Kinos bringen. Für den internationalen Markt suche er noch nach einem Vertrieb, so Variety.

Underground-Regisseur und Blockbuster-Macher

Soderbergh changierte schon immer zwischen seinen Rollen als experimentierfreudiger Indie-Regisseur und Blockbuster-Macher. Anfang der 2000er Jahre, als er bei der Gaunerkomödie „Ocean’s Eleven“ und deren Fortsetzungen „Ocean’s 12“ und „Ocean’s 13“ Regie führte, gehörte er in Hollywood zu den bestbezahlten Köpfen seiner Zunft.

Diesen August bringt Soderbergh nach vierjähriger Pause auch wieder eine Mainstream-Komödie ins US-Kino: In „Logan Lucky“ (Österreich-Start: 15. September) spielen Channing Tatum und Adam Driver ein Brüderpaar, das im Trubel eines Autrennens einen waghalsigen Überfall begeht.

Erster Smartphone-Kinofilm schon 2015

Soderberghs „Unsane“ ist übrigens nicht der erste Kinofilm, der ausschließlich mit Smartphones gedreht ist: 2015 feierte die internationale Filmkritik das Transgender-Liebesdrama „Tangerine“, das Regisseur Sean Baker und sein Team auf drei iPhones 5s gedreht hatten.