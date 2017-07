Syrer klar stärkste Flüchtlingsgruppe im ersten Halbjahr

Syrer stellen im ersten Halbjahr mit Abstand die größte Flüchtlingsgruppe in Österreich. Das geht aus der nun offiziellen Asylstatistik für die Monate Jänner bis inklusive Juni hervor. Von den gesamt 12.490 Anträgen entfielen 4.080 auf Syrer. Stark nachgelassen hat die Zahl der afghanischen Flüchtlinge, die im Vorjahr noch die meisten Anträge gestellt hatten.

Zum Vergleich: Im selben Zeitraum 2016 gaben 8.007 Afghanen Asylanträge ab. Heuer waren es nur noch 1.971. Damit liegen die Afghanen aber immer noch auf Platz zwei vor Bürgern Nigerias und Russlands.

Starker Rückgang im Jahresvergleich

Insgesamt ist die Zahl der Asylansuchen stark zurückgegangen. 25.691 Anträge gab es im Vorjahr während des ersten Halbjahrs und damit fast doppelt so viele wie heuer.

In Österreich nicht wirklich spürbar sind Auswirkungen der stark steigenden Zahl von Flüchtlingen, die über die Mittelmeer-Route in Italien landen. Hierbei handelt es sich in der Regel um Asylwerber aus Afrika. So ging die Zahl der Asylanträge von Nigerianern in Österreich sogar von 926 auf 790 zurück. Von Bürgern Eritreas, ebenfalls an sich eine starke Flüchtlingsgruppe, gab es gerade einmal 35 Anträge, von Asylsuchenden aus dem Sudan gar nur 14, von der Elfenbeinküste 13.

Nigerianer mit schlechtesten Chancen auf Asyl

Was die Asylentscheidungen angeht, wurde im ersten Halbjahr 10.930-mal Asyl gewährt. Negativ beschieden wurde in 7.049 Fällen. Subsidiärer Schutz wurde 3.593-mal gewährt, humanitärer Aufenthalt 678-mal. Besonders gute Chancen auf Asyl haben unverändert Syrer, deren Anträge zu fast 91 Prozent positiv beschieden wurden. Auch bei Afghanen gab es (knapp) mehr positive als negative Entscheide. Gleiches gilt für Iraner. Unter den zahlenmäßig größten Flüchtlingsgruppen haben Nigerianer die schlechtesten Chancen auf Asyl. Gerade einmal zehn Personen (1,1 Prozent) wurde im ersten Halbjahr Asyl gewährt.