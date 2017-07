Kind mit Diabetes von Schule abgelehnt

In einer Montessori-Schule in Brunn am Gebirge (Niederösterreich) sind ein an Diabetes erkrankter Bub und ein Transgenderkind vom Unterricht als Schüler abgelehnt worden. Das Land Niederösterreich untersucht nun beide Fälle.

