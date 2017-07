Schanghai bekommt eigenes Centre Pompidou

Das Pariser Centre Georges-Pompidou, das die weltgrößte Ausstellung moderner Kunst beherbergt, unterzeichnet demnächst einen Vertrag für eine Pompidou-Filiale in Chinas Industriemetropole Schanghai.

Laut dem britischen „Guardian“ soll das „Centre Pompidou Shanghai (West Bund)“ in den ersten fünf Jahren ab Fertigstellung rund 20 Ausstellungen zeigen. Ausgeführt wird der Bau nach Plänen des britischen Stararchitekten David Chipperfield als Seitenflügel des neuen „West Bund Art Museums“, das derzeit im ehemaligen Industrieviertel Xuhui entsteht. 2019 soll das chinesische Pompidou bereits seine Tore öffnen.

Reuters/Gonzalo Fuentes

Die Leitung des Pariser Centre Pompidou soll sich laut „Guardian“ bereits seit gut einem Jahrzehnt in Gesprächen mit den Chinesischen Behörden um eine engere Zusammenarbeit bemüht haben. 2016 zeigte das Pompidou unter dem Titel „Meisterwerke aus dem Centre Pompidou 1906-77“ seine erste Ausstellung auf chinesischem Boden, unter anderem mit Werken von Pablo Picasso und Marcel Duchamp.

Ableger auch in Südkorea und Belgien geplant

Das Pariser Pompidou-Gebäude, das auch eine Bibliothek und Kinos enthält, galt bei seiner Eröffnung 1977 als Sensation. Der futuristische Stahl-Glas-Bau mit den farbigen Rohrleitungen wurde anstelle des abgesiedelten Marktes Les Halles mitten in der Pariser Altstadt errichtet und wirkte für viele wie ein gestrandetes Raumschiff. Mittlerweile ist er jedoch weithin akzeptiert. Seine permanente Kunstsammlung von 120.000 Meisterwerken gilt nach der des Museums of Modern Art in New York als zweit bedeutendste der Welt.

Das Pompidou besitzt bereits eine Filiale, das Centre Pompidou Metz in der lothringischen Hauptstadt, und plant laut „Guardian“ weitere in Südkorea und Belgien.