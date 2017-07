Flüchtlinge: Alfano lobt Zusammenarbeit mit Österreich

Der italienische Außenminister Angelino Alfano hat heute bei seinem Besuch in Südtirol die gute Zusammenarbeit mit Österreich in der Flüchtlingsfrage gelobt.

Deshalb sei die Situation auf dem Brenner unter Kontrolle. Diese Zusammenarbeit gelte es fortzusetzen, um auch in Zukunft Sicherheit zu gewährleisten, so der Minister laut einer Aussendung des Landes Südtirol.

Alfano würdigt Rolle Südtirols

Zudem würdigte Alfano die Vermittlerrolle Südtirols. Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) meinte, dass es nach mehreren Aussprachen und Treffen in Rom und in Südtirol gelungen sei, die Errichtung einer Mauer oder eines Grenzzauns am Brenner zu vermeiden.

„Als Innenminister hat Angelino Alfano im vergangenen Jahr sich dafür eingesetzt, dass in Italien die Voraussetzungen geschaffen werden, um den Flüchtlingsstrom zu stoppen“, so Kompatscher. Dank der seit damals ruhigen Lage am Brenner gebe es bisher weder Grenzschließungen noch Kontrollen direkt am Brenner.

Raue Töne aus Wien „Wahlkampfrhetorik“

Zuvor hatte Alfano laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA Wortmeldungen aus Österreich neuerlich als Wahlkampfrhetorik abgetan. „Früher oder später wird auch der österreichische Wahlkampf enden, und dadurch wird sich auch die Tonart wieder beruhigen“, sagte Alfano. Alfanos Vize Mario Giro rief die österreichische Regierung indes zu moderateren Tönen gegenüber Rom auf. „Man kann nicht die Beziehungen zwischen Staaten wegen Wahlkampfdebatten aufs Spiel setzen“, so Giro