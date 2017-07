Bundesliga: Mattersburg will an Frühjahr anknüpfen

Beim SV Mattersburg soll es in der neuen Saison so weitergehen, wie es vor der Sommerpause aufgehört hat. Nachdem die Burgenländer die vergangene Saison mit einem starken Auftritt beendet haben, wollen sie in der neuen gleich nachlegen. „Natürlich wollen wir da anknüpfen, wo wir aufgehört haben“, sagte Coach Gerald Baumgartner. Der Abstiegskampf soll diesmal kein Thema sein.

