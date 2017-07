Champions League: Salzburg auf Hibernians fokussiert

Der 3:0-Sieg beim maltesischen Meister Hibernians FC dürfte für Red Bull Salzburg bereits die halbe Miete für den Aufstieg in die dritte Runde der Champions-League-Qualifikation gewesen sein.

Bei den „Bullen“ hört man das vor dem heutigen Rückspiel (20.30 Uhr, live in ORF eins und im Livestream) nicht gerne: Trainer Marco Rose will „keine bösen Überraschungen“ erleben und fordert von seinen Spielern eine Steigerung in allen Belangen. Sein Motto: „Überall draufpacken.“

