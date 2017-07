Frau in Saudi-Arabien nach Minirock-Video wieder frei

Eine Frau in Saudi-Arabien ist nach einer mehrstündigen Befragung wegen eines Videos, das sie in einem Minirock in der Öffentlichkeit zeigt, Behördenangaben zufolge wieder frei. „Die saudische Polizei entließ am Dienstagabend eine Frau, die für einige Stunden befragt worden war“, hieß es in einer Stellungnahme des Informationsministeriums in Riad von heute.

Sie hatte den Angaben zufolge ausgesagt, dass das Video ohne ihr Wissen veröffentlicht worden sei. Anklage werde nicht erhoben. Im ultrakonservativen Saudi-Arabien hatte das nur wenige Sekunden lange Video, das laut Polizei und Berichten in der alten Stadt Uschaikir entstand, für Aufregung gesorgt.

Ablehnung und Jubel

Es zeigt eine junge Frau in Minirock und knappem Top, die einen Weg entlanggeht - ohne das für Frauen in dem Land vorgeschriebene verhüllende Gewand. Das Video verbreitete sich rasch und löste viele Reaktionen zwischen Ablehnung und Jubel aus. Das Staatsfernsehen berichtete daraufhin, die Frau sei in Gewahrsam genommen worden.

Die Frau war von der Stadtverwaltung in Riad gesucht worden, nachdem das Video dort bekanntgeworden war. Im Internet lösten die Aufnahmen hitzige Debatten aus. So wurde im Kurzbotschaftendienst Twitter zugunsten der Beschuldigten argumentiert, dass an westliche Frauen andere Maßstäbe angelegt würden. Die Frau und Tochter von US-Präsident Donald Trump, Melania und Ivanka, etwa hätten sich bei ihrem Staatsbesuch im Mai nicht verhüllen müssen.