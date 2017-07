Türkei speckt Darwins Evolutionstheorie in Lehrplänen ab

Die Evolutionstheorie von Charles Darwin soll in der Türkei vom kommenden Schuljahr an nur noch in abgespeckter Form an staatlichen Schulen unterrichtet werden. Das kündigte Bildungsminister Ismet Yilmaz nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu gestern bei der Vorstellung der neuen Lehrpläne an.

Themen wie Mutation, Auswahl und Adaptation würden weiterhin im Biologieunterricht vermittelt, sagte der Minister. „Naturgeschichte, Evolutionsbiologie und die historische Entwicklung dieser Theorie“ würden dagegen künftig nur noch an Universitäten gelehrt, wo es „einen detaillierteren Biologieunterricht“ gebe.