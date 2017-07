NAFTA-Verhandlungen beginnen am 16. August

Die USA und ihre Nachbarländer Kanada und Mexiko wollen vom 16. August an ihr gemeinsames Freihandelsabkommen NAFTA neu verhandeln.

Das gab der Handelsbeauftragte des Weißen Hauses, Robert Lighthizer, heute in Washington bekannt. Von 16. bis 20. August soll die erste von mehreren Verhandlungsrunden stattfinden. Die Verhandlungen auf US-Seite soll der bereits seit 1988 im Weißen Haus für den Amerikahandel zuständige John Melle führen.

Das Freihandelsabkommen NAFTA war am 1. Jänner 1994 in Kraft getreten. US-Präsident Donald Trump hatte nach seiner Wahl von einer ursprünglich erwogenen Aufkündigung im Zuge seiner nationalistischen Wirtschaftspolitik abgesehen und erklärt, er wolle das Abkommen modernisieren.

Handelsdefizit der USA soll reduziert werden

Nach den vom Weißen Haus veröffentlichten Verhandlungszielen soll vor allem das Handelsdefizit mit Kanada und Mexiko reduziert werden. Der zollfreie Warenverkehr, etwa für Industrie- und Agrargüter, soll weiterhin gewährleistet werden. Die USA wollen sich staatliche Subventionen genauer ansehen, die möglicherweise zu Handelsvorteilen für mexikanische und kanadische Firmen führen könnten.

Die USA hatten im vergangenen Jahr ein Handelsdefizit gegenüber Mexiko in Höhe von mehr als 64 Mrd. Dollar. In den ersten fünf Monaten 2017 fielen schon wieder 30 Mrd. Dollar an. Das US-Handelsdefizit mit Kanada fiel mit knapp elf Milliarden Dollar im vergangenen Jahr deutlich geringer aus.