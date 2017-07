Antisemitische Codes: Kern kritisiert FPÖ-Mandatar

Kanzler und SPÖ-Chef Christian Kern hat die angeblichen Aussagen von FPÖ-Nationalrat Johannes Hübner verurteilt. „Diese Mischung aus Antisemitismus und Verfolgungswahn ist absolut jenseitig und völlig inakzeptabel. Um dieses Verhalten zu bewerten, muss man nicht lange unseren Wertekompass bemühen“, postete Kern heute Abend auf Facebook.

Der außenpolitische Sprecher der FPÖ soll laut „Standard“ (Mittwoch-Ausgabe) im Juni des Vorjahres bei einer Rede am Kongress der rechtsextremen Gesellschaft für freie Publizistik in Thüringen antisemitisch konnotierte Anspielungen fallen gelassen haben. Hübner weist die Vorwürfe zurück.

„Running Gag“ unter Rechtsextremen

Zum Schöpfer der österreichischen Verfassung, Hans Kelsen, soll Hübner im Juni 2016 gesagt haben: „Eigentlich Hans Kohn, aber er hat sich Kelsen genannt“. Der Kohn-Sager gilt laut Experten als „Running Gag“ unter Rechtsextremen und soll in Thüringen für Gelächter gesorgt haben.

Kern wurde von Hübner laut dem „Standard“-Bericht als „Friedrich-Torberg-Preisträger der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien“ bezeichnet - „exzellentest vernetzt in der Logenszene“. Auch Kern werde die „Umvolkung“ Österreichs nicht aufhalten, wird Hübner in seiner Rede „Massenzuwanderung nach Österreich“ zitiert. Und in Zeitungsberichten über die FPÖ würden immer wieder „sogenannte Holocaust-Überlebende“ zu Wort kommen.

IKG: „Stunde der Wahrheit für FPÖ“

Scharfe Kritik an den angeblichen Aussagen Hübners war zuvor auch von den Grünen und der Israelitischen Kultursgemeinde (IKG) gekommen. „Das ist die Stunde der Wahrheit für die FPÖ, wo sie zeigen kann, wie ernst es der Partei mit der Distanzierung vom Antisemitismus ist. Hübner ist eine Schande für das österreichische Parlament und als Abgeordneter untragbar. Er sollte raschest in der politischen Versenkung verschwinden“, sagte IKG-Präsident Oskar Deutsch.