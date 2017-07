Bericht: Kaum Fortschritte bei „Brexit“-Gesprächen

Die Unterhändler der EU und Großbritanniens werden morgen in einer Pressekonferenz eine Zwischenbilanz der seit Montag gehenden „Brexit“-Gespräche ziehen und dabei nach Reuters-Angaben keine größeren Fortschritte verkünden.

Die bisherigen Treffen seien konstruktiv und höflich verlaufen, berichtete die Nachrichtenagentur. Teilnehmer der Gespräche hätten berichtet, beide Seiten verstünden inzwischen die Argumente ihrer Verhandlungspartner besser, auch wenn man nicht übereinstimme. Großbritannien wird voraussichtlich am 29. März 2019 aus der EU austreten.

Verhandlungen zwischen USA und Großbritannien

Vertreter der USA und Großbritanniens werden unterdessen kommende Woche erstmals in einer speziellen Arbeitsgruppe ein bilaterales Handelsabkommen für die Zeit nach dem „Brexit“ ausloten.

An dem Treffen am Montag und Dienstag in Washington nähmen US-Handelsvertreter Robert Lighthizer und der britische Handelsminister Liam Fox teil, hieß es aus Regierungskreisen in der US-Hauptstadt.