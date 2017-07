Sessions handelte „sehr unfair“

Kaum ein Tag vergeht ohne neue Enthüllungen über US-Präsident Donald Trump in der Russland-Affäre. In einem Interview hat sich Trump nun wütend von Justizminister Jeff Sessions distanziert. Dieser hatte sich aus Gründen der Befangenheit aus den Russland-Ermittlungen des FBI zurückgezogen. Trump empfindet das laut eigenen Aussagen als „sehr unfair gegenüber dem Präsidenten“ und bereut Sessions’ Ernennung zum Minister. Die Ermittler setzen einstweilen ihre Untersuchungen zu den Russland-Kontakten der Trumps fort und stoßen dabei in den innersten Familienkreis vor.

