Wiens Gratisbadeplätze locken zum Höhepunkt der Hitze

Der Höhepunkt der Hitzewelle ist erreicht. Viele Wiener suchen Abkühlung, etwa durch einen Sprung ins kühle Nass. Neben den zahlreichen Badeanstalten in Wien kann man in Wien auch gratis baden, zum Beispiel in der Lobau.

