Gabriel: „It takes two to tango“

Nach den jüngsten Verhaftungen deutscher Staatsbürger in der Türkei verschärft Berlin die Gangart. Zunächst werden Reise- und Sicherheitshinweise für die Türkei verschärft, so der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel am Donnerstag. Die gesamte Ausrichtung der deutschen Türkei-Politik müsse geprüft werden, auch Unternehmensinvestitionen stünden zur Debatte. Aufseiten der Türkei sei derzeit keine Bereitschaft zu erkennen, einen gemeinsamen Weg zu gehen. Aber, so Gabriel: „It takes two to tango.“

