Champions League: Salzburg löst die Pflicht souverän

Salzburg ist am Mittwoch wie erwartet ohne Probleme in die dritte Qualifikationsrunde der Champions League eingezogen. Österreichs Meister setzte sich nach dem 3:0-Erfolg auf Malta auch im Heimspiel gegen Hibernians FC durch und gewann erneut mit 3:0. Die „Bullen“ dominierten nach Belieben und sorgten früh für klare Verhältnisse. Danach vergab Salzburg eine Vielzahl an Topchancen. Erst in der Schlussphase der Partie gelang der überfällige dritte Treffer.

