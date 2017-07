Autodieb flüchtete in Vernehmungspause

Ein 23-jähriger Mann ist beim versuchten Autodiebstahl in Eisenberg an der Raab (Burgenland) ertappt und festgenommen worden. In einer Vernehmungspause auf der Polizeistation gelang ihm mit einem ebenfalls gestohlenen Auto die Flucht nach Wien.

