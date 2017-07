Sicherheitspaket: Justizministerium blockt E-Mail-Protest

Tausende Menschen haben in den vergangenen Tagen im Zuge der Begutachtung ihre Kritik am geplanten Sicherheitspaket der Regierung vorgebracht. Auf der Website der Datenschutz-NGO Epicenter Works lässt sich mit wenigen Klicks eine Stellungnahme erstellen - und gleich per Mail an die zuständigen Ministerien sowie das Parlament versenden.

Im Justizministerium landen die Nachrichten seit Montag aber nicht mehr im Posteingang - und daran ist kein technischer Fehler schuld.

