UEFA Europa League: Altach nimmt in Brest Risiko

Der SCR Altach will in der laufenden Saison international so lange wie möglich dabei sein. Damit das gelingt, müssen die Vorarlberger heute beim weißrussischen Cupsieger Dinamo Brest zumindest ein Tor erzielen (18.30 Uhr, live in ORF eins und im Livestream). Gelingen soll das mit mutigem Offensivspiel. „Natürlich wollen wir weiterkommen“, betonte Trainer Klaus Schmidt, der personell beinahe aus dem Vollen schöpfen kann.

