Kindergarten rechtfertigt umstrittene Ausschlüsse

Von „Vertrauensbruch“ spricht die Leitung eines Montessori-Kindergarten- und Schulbetriebs in Brunn am Gebirge (Niederösterreich) in einer ersten Stellungnahme, nachdem ein Bub mit Diabetes und ein Transgenderkind ausgeschlossen wurden. Auch die Volksanwaltschaft befasst sich mit den Vorfällen.

