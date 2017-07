Private Raumfahrt nach Maß

Die private Raumfahrt steht in den Startlöchern, in wenigen Jahren werden nicht nur NASA, ESA und Co. regelmäßig ins All fliegen. Unternehmen bauen maßgeschneiderte Raumfahrzeuge für unterschiedlichste Anwendungen, vom Tourismus bis zur Fabrik.

Mehr dazu in science.ORF.at