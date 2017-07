Frauen erfolgreicher bei Crowdfunding

Frauen gelingt es öfter als Männern, ihre Crowdfunding-Kampagnen erfolgreich abzuschließen. Das zeigt eine Studie, für die die internationale Beratungsfirma PricewaterhouseCoopers rund 450.000 Kampagnen ausgewertet hat.

Weltweit waren Crowdfunderinnen um ein gutes Drittel, in Asien sogar doppelt so erfolgreich wie ihre männlichen Kollegen. Die Studienautoren führen diesen Vorsprung unter anderem darauf zurück, dass Frauen ihre Projekte oft in sehr direkten, emotionalen Worten vorgestellt hätten, während viele Männer „trockene“ Fachvokabeln bevorzugten.

Grafik: ORF.at; Quelle: PricewaterhouseCoopers LLP, The Crowdfunding Center

Crowdfunding-Plattformen wie Indiegogo und Kickstarter sind in den letzten Jahren zunehmend wichtiger für Unternehmen geworden, die eigene Projekte ohne ausreichendes Startkapital verwirklichen wollen. Ob es sich um Schlafphasenwecker oder selbst gezeichnete Comics handelt - im Netz kann man seine Projekte vorstellen und um Investoren werben.

Männer reichen öfter ein und pokern höher

Laut dem Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg wurden 2016 auf den neun größten Crowdfunding-Portalen insgesamt über 767 Millionen Dollar (666 Mio. Euro) eingesammelt, ein enormer Anstieg gegenüber nur zehn Millionen (8,7 Mio. Euro) im Jahr 2009.

Den Löwenanteil dieser Summe kassierten allerdings trotz allem Männer, denn 2016 war die Mehrzahl der Antragsteller männlich. Zudem fiel den Studienautoren auf, dass sich Männer in ihren Kampagnen generell höhere Zielsummen steckten. Von 63 Kampagnen, die auf eine Summe über eine Million Dollar abzielten, waren elf Prozent von Frauen initiiert.