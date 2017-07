Mittelmeer-Route: Kurz und Alfano uneinig

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) hat heute bei einem Treffen mit seinem italienischen Amtskollegen Angelino Alfano in Wien darauf gepocht, illegal in Italien via Mittelmeer eingetroffene Migranten nicht mehr von Inseln auf das Festland zu lassen. Kurz räumte allerdings ein, dass Alfano und er in Sachen Stopp des Fährverkehrs „noch nicht einer Meinung“ sei.

Das Gesprächsklima mit seinem Amtskollegen bezeichnete Kurz nach neuerlichen Spannungen zwischen Wien und Rom in der Flüchtlingspolitik in den vergangenen Tage als „ordentlich“.

Alfano habe auch eingeräumt, dass ein „Weiterwinken die Probleme nicht kleiner macht, sondern größer“. Der italienische Außenminister meldete sich selbst nicht zu Wort. Sein Wien-Besuch dient dazu, die Prioritäten des italienischen Vorsitzes in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) im Jahr 2018 vorzustellen.

Bekannte Standpunkte

Nach einem Treffen warnte Kurz vor Journalisten vor einer immer größeren „Überforderung“ in Mitteleuropa, zu der es ansonsten kommen könne. Er habe Alfano gesagt, dass „wir uns erwarten, dass der Fährverkehr für illegale Migranten zwischen den italienischen Inseln wie Lampedusa und dem italienischen Festland eingestellt wird“.

Kurz sagte, er wolle Flüchtlinge und Migranten nahe an den EU-Außengrenzen stoppen, sie dort versorgen und „zurückstellen“. „Die Rettung im Mittelmeer darf nicht verbunden sein mit einem Ticket nach Mitteleuropa“, sagte er einmal mehr. Kurz sagte, dass nach wie vor Vorbereitungsmaßnahmen vonseiten Innen- und Vereidigungsministerium im Gange seien, um gegebenenfalls die Brenner-Grenze zu schließen.