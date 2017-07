US-Justizminister trotzt Trump-Kritik

Trotz der harten Kritik von US-Präsident Donald Trump an seiner Person will US-Justizminister Jeff Sessions im Amt bleiben. „Ich habe die Absicht, das so lange zu tun, wie es angemessen ist“, antwortete Sessions auf entsprechende Fragen bei einer Presskonferenz heute in Washington.

Trump hatte den Minister zuvor in scharfen Worten abgekanzelt und ihm „extrem unfaires“ Verhalten vorgeworfen. Dieser hatte sich aus Gründen der Befangenheit aus den Russland-Ermittlungen des FBI zurückgezogen. Trump bereut laut eigenen Aussagen Sessions’ Ernennung zum Minister. Die Ermittler setzen einstweilen ihre Untersuchungen zu den Russland-Kontakten der Trumps fort.

