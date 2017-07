Bundesliga: Rapid geht bescheiden in die Saison

Vor dem Bundesliga-Auftakt mit dem Heimspiel gegen Mattersburg am Samstag hat sich Rapid-Trainer Goran Djuricin bescheiden gegeben. Nach der vergangenen Katastrophensaison, die die Wiener mit Ach und Krach auf Rang fünf beendeten, wäre es „vermessen, wenn wir den Meistertitel ausrufen“.

Stattdessen strebe man - in bester Hütteldorfer Tradition - das internationale Geschäft, sprich einen Platz in den Top Drei, an. „In zwei, drei Monaten sollten wir dort sein, wo ich es mir vorgestellt habe“, betonte der Chefcoach.

Mehr dazu in sport.ORF.at