ÖVP vermutet politische Gegner hinter Kurz-Fansite

Die ÖVP und ihr Obmann Sebastian Kurz haben mit ihren eigenen Fans zu kämpfen. Die Facebook-Seite „Wir für Kurz“ hatte mit einer Umfrage für Aufregung gesorgt, ob der Brenner wegen vermeintlicher Flüchtlingsbewegungen geschlossen werden solle oder nicht. Mittlerweile hat die ÖVP bei Facebook die Löschung beantragt.

Die Partei vermute „politische Gegner“ hinter der Seite, so ÖVP-Generalsekretärin Elisabeth Köstinger in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Es werde bewusst der Anschein erweckt, dass es sich um eine Fanseite handle, die Seite werde aber „definitiv nicht“ von der ÖVP oder von Unterstützern betrieben, so Köstinger.

ÖVP suchte Kontakt zu Betreibern

Es werde „mit verfälschenden Statements und Postings“ gearbeitet und missbräuchlich die „Corporate Identity“ der ÖVP verwendet. Ziel sei es offensichtlich, Kurz zu schaden, glaubt Köstinger. „Dieser Stil der untergriffigen Wahlkampfführung, möglicherweise durch politische Mitbewerber, wird von uns scharf verurteilt und ist sofort zu stoppen.“ Welchen „Mitbewerber“ sie konkret hinter der Seite vermutet, ließ Köstinger offen.

Der Sprecher der Kurz-Kampagne, Peter L. Eppinger, hatte zuvor gesagt, dass die ÖVP mit den Betreibern in Kontakt sei. Mit einer Bitte um Löschung an die Betreiber der Seite, laut eigenen Angaben eine „überparteiliche Privatinitiative“, blitzte die Partei laut Eppinger ab.