Präsident wandte sich von Vertrautem ab

US-Justizminister Jeff Sessions will ungeachtet der harten Kritik von Präsident Donald Trump an seiner Person im Amt bleiben. „Ich habe die Absicht, das so lange zu tun, wie es angemessen ist“, sagte Sessions am Donnerstag. Trump hatte in einem Interview sein Bedauern ausgedrückt, seinen einstigen Vertrauten überhaupt für den Posten nominiert zu haben. Hintergrund sind die Ermittlungen zu den Russland-Kontakten von Trumps Wahlkampfteam, die mittlerweile auch Familienmitglieder des Präsidenten betreffen.

