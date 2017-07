Rockband mit breit gefächertem Publikum

Chester Bennington, der Sänger der US-Rockband Linkin Park, ist tot. Seine Leiche wurde am Donnerstag in seinem Haus nahe Los Angeles aufgefunden. Linkin Park gelten als eine der erfolgreichsten Bands der Nullerjahre, dank eingängiger Melodien schafften sie es, Fans auch abseits des klassischen Rockpublikums zu gewinnen. Der 41-jährige Bennington hatte in der Vergangenheit offen über Depressionen und Suchtprobleme gesprochen. Medien sprechen von Suizid.

