Erneut Verletzte bei Unruhen auf Tempelberg in Jerusalem

Bei neuer Gewalt auf dem Tempelberg in Jerusalem sind heute Abend mehr als 20 Palästinenser verletzt worden. Nach Angaben des palästinensischen Roten Halbmonds wurden zwei Menschen mit schweren Schussverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Eine israelische Polizeisprecherin teilte mit, Dutzende Muslime hätten in der Altstadt Steine und Glasflaschen auf Polizisten geworfen.

Israel hat seine Sicherheitskräfte aus Furcht vor einer neuen Eskalation der Gewalt nach den Freitagsgebeten in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Hintergrund der angespannten Lage sind verschärfte Sicherheitskontrollen für Muslime auf dem Tempelberg.

Die Kontrollen mit Metalldetektoren, die von den Palästinensern abgelehnt werden, hatte Israel am Sonntag nach einem blutigen Attentat eingeführt. Drei israelische Araber hatten am Freitag vergangener Woche zwei Polizisten an einem Zugangstore zum Tempelberg durch Schüsse tödlich verletzt. Anschließend wurden sie selbst erschossen.