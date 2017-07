Tsunami-Wellen drangen bis in Altstadt vor

Bei einem schweren Seebeben in der Ägäis hat in der Nacht auf Freitag mindestens zwei Todesopfer - Touristen aus der Türkei und aus Schweden - auf der griechischen Ferieninsel Kos gegeben. Über 120 Menschen wurden verletzt, als das Beben mit einer Stärke von mindestens 6,5 die Menschen im Schlaf oder in den zahlreichen Bars und Tavernen überraschte. Tsunami-Wellen überfluteten das Hafenviertel und drangen bis in die Altstadt vor. Auf der türkischen Seite, in der Touristendestination Bodrum, dürften keine Menschen zu Schaden gekommen sein.

