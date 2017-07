Mann in Haus von Blitz getroffen

In Waxenberg im Bezirk Urfahr-Umgebung (Oberösterreich) schlug gestern ein Blitz in ein Einfamilienhaus ein. Als der Blitz in den Stromverteilerkasten fuhr, standen der Hausbesitzer und seine Mutter im angrenzenden Wohnzimmer.

