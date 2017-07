Europa League: Altach feiert seinen „Magier“

Moumi Ngamaleu ist wohl noch nie so im Mittelpunkt gestanden wie seit dem 3:0-Sieg des SCR Altach im Rückspiel der zweiten Qualirunde zur Europa League bei Dinamo Brest. Der Kameruner brachte die Vorarlberger gestern Abend mit seinem Kunstschuss von der Mittellinie in Weißrussland auf die Siegerstraße. „Es war ein magisches Tor“, sagte Trainer Klaus Schmidt. Auch dank Ngameleus Geniestreich darf sich Altach nun mit dem belgischen Spitzenclub KAA Gent messen. Trainer Schmidt forderte in der Stunde des Triumphes daher Demut ein.

Mehr dazu in sport.ORF.at