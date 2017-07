Bundesliga: Austria stellt Anspruch auf Titel

Nach den Plätzen drei und zwei in den letzten beiden Jahren soll bei der Wiener Austria in der am Samstag beginnenden Saison der logische nächste Schritt folgen: der Meistertitel. Trainer Thorsten Fink stellt den Anspruch, erster Salzburg-Jäger zu sein, und erklärte, bei der Formulierung des Saisonzieles keine andere Wahl gehabt zu haben: „Ich kann ja nichts anderes sagen.“ In der Offensive könnte den „Veilchen“ aber noch ein prominenter Spieler abhandenkommen.

