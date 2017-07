Mann nach versuchtem Banküberfall festgenommen

Nach einem versuchten Banküberfall in Leobersdorf in Niederösterreich ist gestern Nachmittag der mutmaßliche Täter nahe dem Tatort festgenommen worden. Der nicht geständige Mann wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

