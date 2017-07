Bahlsen nun mit echten Butterkeksen für Osteuropa

Der deutsche Kekskonzern Bahlsen stellt seine Butterkekse jetzt auch für Osteuropa nach deutschem Rezept her - also ausschließlich mit Butter und ohne Palmöl. Damit werde die Rezeptur aller Produkte - sofern das nicht schon der Fall war - in ganz Europa vereinheitlicht, teilte das Unternehmen heute mit.

Bereits im März hatte der slowakische Regierungschef Robert Fico im Streit über angeblich schlechtere Lebensmittel als etwa in Deutschland oder Österreich Lebensmittelhersteller an den Pranger gestellt: Es sei „inakzeptabel“, dass in die postkommunistischen Länder Produkte mit gleichem Markennamen, aber schlechterem Inhalt geliefert würden.

Mit Tschechien, Polen und Ungarn machte Fico das auch zum Thema für die EU. Kritikern zufolge wollen die Politiker dieses Thema auch zur Profilierung und Ablenkung von Themen wie etwa der Verweigerung der Kooperation bei der EU-Flüchtlingspolitik nutzen. Zuletzt unterstrich der heimische Süßwarenhersteller Manner, entgegen entsprechenden Vorwürfe werde in alle Länder exakt das gleiche Produkt geliefert.