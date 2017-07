Toter und Verletzte bei Konfrontationen in Jerusalem

Bei Konfrontationen mit israelischen Sicherheitskräften nach den Freitagsgebeten auf dem Tempelberg in Jerusalem sind heute mindestens 20 Palästinenser verletzt worden.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurde außerdem ein Palästinenser nahe der Altstadt erschossen. Er sei im Viertel Ras al-Amud in den Kopf getroffen worden, so das Ministerium. Angaben über die Hintergründe wurden zunächst aber nicht gemacht.

Eine befürchtete größere Explosion der Gewalt im Streit über Metalldetektoren, die Israel nach einem Anschlag an Eingängen zu der heiligen Stätte in der Altstadt aufgestellt hatte, blieb vorerst aus.

Abbas bittet USA um Hilfe

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas bat die USA um sofortige Intervention in der Krise. Abbas habe bei einem Telefonat mit dem US-Nahost-Gesandten Jared Kushner den Abbau von Metalldetektoren gefordert, die Israel an Eingängen zu der heiligen Stätte aufgestellt hatte, berichtete die regierungstreue palästinensische Nachrichtenagentur Wafa am Freitag.

US-Präsident Donald Trump müsse „sich sofort einmischen, um Israel dazu zu bewegen, seine Maßnahmen an der Al-Aksa-Moschee rückgängig zu machen“, forderte Abbas dem Bericht zufolge. Anderenfalls könnte die Lage außer Kontrolle geraten. Der palästinensische Präsident habe wegen der Krise eine Auslandsreise unterbrochen und sei in der Nacht zurückgekehrt, hieß es weiter.

Israel kontrolliert Zugang zu Jerusalems Altstadt

Nach einem tödlichen Angriff auf zwei Polizisten in der Jerusalemer Altstadt untersagte Israel Männern unter 50 Jahren den Zugang für die Freitagsgebete. Der Zugang zur Altstadt und zum Tempelberg sei nur Männern ab dem Alter von 50 Jahren sowie allen Frauen gestattet, erklärte die israelische Polizei heute.

Zuvor hatte Israel bereits Metalldetektoren und Überwachungskameras angebracht. Seitdem weigerten sich viele Palästinenser, die Al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg zu betreten.