Steve Jobs’ Leben kommt als Oper auf die Bühne

Der Mann mit dem schwarzen Rollkragenpulli hat in der Garage seiner Eltern im kalifornischen Los Altos begonnen, war das Gesicht von Apple, das Genie hinter dem iPhone. Nach drei Spielfilmen und einem Theaterstück über Steve Jobs (1955 bis 2011) wird seine Karriere nun auch als Oper auf die Bühne gebracht. Morgen feiert „The (R)evolution of Steve Jobs“ im Opernhaus von Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico Premiere.

Vorab veröffentlichte Tonmitschnitte zeigen, wie Komponist Mason Bates sich dem Phänomen Jobs musikalisch nähern will. Streicher, Bläser und wuchtige Opernklänge des Orchesters durchmischen sich mit Elektronischem und Gitarre. Schon in der Ankündigung 2015 hatte die Santa Fe Opera eine Partitur aus „elektro-akustischer“ Musik versprochen. Das Libretto stammt von Mark Campbell, der 2011 an den Folgen einer Krebserkrankung verstorbene Jobs wird verkörpert von dem Opernsänger Edward Parks.

Ein Prolog und 19 Szenen führen auf der Bühne laut Programm durch Jobs’ Leben. Von besagter Garage und der Apple-Zentrale in Cupertino geht es über die Universität Stanford, wo Jobs Laurene erstmals begegnete, zu einer buddhistischen Zeremonie im Yosemite National Park. Anstatt seine Lebensgeschichte chronologisch zu erzählen, leistet sich „The (R)evolution of Steve Jobs“ mehrere Zeitsprünge.