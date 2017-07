Italienische Lega Nord stellt sich hinter Kurz

Italiens ausländerfeindliche Oppositionspartei Lega Nord hat sich heute mit Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) solidarisch gezeigt, laut dem illegal in Italien via Mittelmeer eingetroffene Migranten nicht mehr von den Inseln auf das Festland gelassen werden sollten. Migranten auf Lampedusa zu lassen sei jedoch nicht die Lösung, sagte der Lega-Nord-Senator Roberto Calderoli.

„Die österreichische Regierung hat mit dem Vorschlag recht, auf Inseln eingetroffene Migranten nicht aufs Festland zu lassen. Es wäre jedoch ein Fehler, Migranten auf Lampedusa festsitzen zu lassen“, sagte Calderoli. „In Italien gibt es verschiedene verlassene Inseln mit Strafanstalten und Kasernen. Dort könnte man Einrichtungen zur Identifizierung und Ausweisung jener Migranten gründen, die kein Recht auf Verbleib haben“, so der Vizepräsident des italienischen Senats weiter.

Ton zwischen Österreich und Italien verschärft

In den vergangenen Tagen hatte sich der Ton zwischen Italien und Österreich verschärft. Der sozialdemokratische Fraktionsvorsitzende im EU-Parlament, Gianni Pittella, hatte Kurz vorgeworfen, er wolle „Lampedusa in ein Konzentrationslager für Migranten umwandeln“. Der ÖVP-Delegationschef Othmar Karas nannte das eine „unfassbare Entgleisung“.

„Kurz die Errichtung eines KZs vorzuwerfen ist historisch bedingt völlig jenseitig und vollkommen fehl am Platz“, sagte Karas. „Pittella muss sich umgehend entschuldigen", so der EU-Abgeordnete. Auch der Zweite Nationalratspräsident Karlheinz Kopf (ÖVP) wies die Wortwahl italienischer Politiker gegenüber Kurz zurück. Kurz „als Neonazi zu bezeichnen und ihm die Errichtung eines KZs vorzuwerfen ist nicht tolerierbar!“ so Kopf in einer Aussendung.

Bürgermeister von Lampedusa mit „Neonazi“-Vergleich

FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache schaltete sich ebenfalls in die Debatte ein. Er forderte per Aussendung Italien zu einer offiziellen Entschuldigung gegenüber Kurz auf. Die „permanenten Beschimpfungen“ und die Wortwahl italienischer Politiker gegenüber Kurz seien „völlig inakzeptabel“.

Neben Pittella hatte auch der Bürgermeister der Insel Lampedusa, Salvatore Martello, Kurz’ Vorschlag wenig freundlich kommentiert: „Eine derartige Aussage hätte ich mir von einem Neonazi, nicht von einem Vertreter eines EU-Landes erwartet. Offenkundig weiß Kurz nicht, wie groß Lampedusa ist. Er vergisst, dass hier 6.000 Einwohner leben, die sich als Europäer fühlen“, so Martello laut ANSA.

Über 93.300 Ankünfte seit Jahresbeginn

Die Zahl der Flüchtlinge, die seit Anfang 2017 über das Mittelmeer nach Italien gekommen sind, stieg gegenüber dem Vorjahr deutlich. 93.360 erreichten seit Jahresbeginn die italienische Küste, das sind elf Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, wie das Innenministerium in Rom mitteilte.

Die meisten der 2017 eingetroffenen Migranten und Flüchtlinge stammen aus Nigeria, Bangladesch, Guinea, Elfenbeinküste und Gambia. Italien versorgt derzeit etwa 200.000 Flüchtlinge in „Hotspots“ und anderen Einrichtungen. 12.094 unbegleitete Flüchtlinge trafen seit Anfang 2017 in Italien ein.