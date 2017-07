Tödlicher Autounfall: Einweisung in Anstalt beantragt

Die Staatsanwaltschaft will den Mann, der im Februar im Salzburger Leogang einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hat, in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher einweisen lassen. Laut Gerichtsgutachten befand er sich in einem akut psychotischen Zustand.

