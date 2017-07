Niederösterreichs Gemeinden geht das Trinkwasser aus

Aufgrund der Trockenheit wird in vielen Gemeinden in Niederösterreich das Trinkwasser knapp. Die EVN versorgt bereits 49 Orte mit sogenanntem Zuschusswasser. In Retz ist das Gießen und Autowaschen mit Trinkwasser untersagt.

