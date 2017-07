Palästinenser legen Beziehungen zu Israel auf Eis

Wegen der verschärften Kontrollen auf dem Jerusalemer Tempelberg hat die Palästinensische Autonomiebehörde die diplomatischen Beziehungen zu Israel eingefroren. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas sagte heute, die Beziehungen würden erst dann wieder aufgenommen, wenn Israel die Sicherheitsmaßnahmen wieder aufhebe.

Tote bei Zusammenstößen

Wegen der zusätzlichen Kontrollen kam es heute zu schweren Zusammenstößen zwischen palästinensischen Demonstranten und israelischen Sicherheitskräften. Nach dem Freitagsgebet wurden nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörden drei Palästinenser bei Konfrontationen in Ostjerusalem getötet und rund 400 weitere in Jerusalem und im Westjordanland verletzt.

Mehrere Verletzte schwebten in Lebensgefahr, wie das palästinenische Gesundheitsministerium mitteilte. Als Auslöser der Unruhen gilt ein Streit über Metalldetektoren, die Israel nach einem tödlichen Anschlag auf dem Tempelberg an Eingängen zu der heiligen Stätte in Jerusalems Altstadt aufgestellt hatte.

Abbas bittet USA um Hilfe

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas bat die USA um sofortige Intervention in der Krise. Abbas habe bei einem Telefonat mit dem US-Nahost-Gesandten Jared Kushner den Abbau von Metalldetektoren gefordert, die Israel an Eingängen zu der heiligen Stätte aufgestellt hatte, berichtete die regierungstreue palästinensische Nachrichtenagentur Wafa.

US-Präsident Donald Trump müsse „sich sofort einmischen, um Israel dazu zu bewegen, seine Maßnahmen an der Al-Aksa-Moschee rückgängig zu machen“, forderte Abbas dem Bericht zufolge. Anderenfalls könnte die Lage außer Kontrolle geraten. Der palästinensische Präsident habe wegen der Krise eine Auslandsreise unterbrochen und sei in der Nacht zurückgekehrt, hieß es weiter.

Israel kontrolliert Zugang zu Jerusalems Altstadt

Nach einem tödlichen Angriff auf zwei Polizisten in der Jerusalemer Altstadt untersagte Israel Männern unter 50 Jahren den Zugang für die Freitagsgebete. Der Zugang zur Altstadt und zum Tempelberg sei nur Männern ab dem Alter von 50 Jahren sowie allen Frauen gestattet, erklärte die israelische Polizei heute.