Golf: Wiesberger schafft Cut bei British Open

Bernd Wiesberger hat bei den 146. British Open doch noch den Cut geschafft und wird am Wochenende weiter beim prestigeträchtigen Golfturnier spielen. Der 31-Jährige erreichte heute eine schwache 75er-Runde. Dem Burgenländer, der bereits in der Früh seine Runde absolviert hatte, spielten die noch schlechteren Wetterbedingungen am Nachmittag in die Karten. Wiesberger hat damit die Chance, sein bisher bestes British-Open-Resultat (64.) von 2013 zu verbessern.

