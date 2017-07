Gerichtsmediziner bestätigt Suizid von Linkin-Park-Sänger

Nach dem Tod von Linkin-Park-Sänger Chester Bennington sind Details über die Umstände seines Ablebens bekanntgeworden. Ein Gerichtsmediziner in Los Angeles bestätigte gestern (Ortszeit), dass sich der 41-Jährige in seinem Haus in Los Angeles das Leben genommen habe. Bennington habe sich an der Tür seines Schlafzimmers erhängt, ein Angestellter habe ihn gefunden. In dem Raum sei eine halb geleerte Flasche mit einem alkoholischen Getränk sichergestellt worden. Ein Abschiedbrief sei nicht aufgetaucht.

Tod am Geburtstag von Chris Cornell

Bennington war am Donnerstag tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden worden, die Rechtsmediziner waren früh von einem „möglichen Suizid“ ausgegangen. Den Suizid beging der sechsfache Vater Bennington am Geburtstag seines engen Freundes und Musikerkollegen Chris Cornell. Der Sänger der Gruppe Soundgarden hatte sich im Mai erhängt.

Bereits in seiner Jugend hatte Bennington nach eigenen Angaben begonnen, Alkohol zu trinken und harte Drogen zu nehmen. Vor einigen Jahren machte Bennington öffentlich, dass er während seiner Kindheit von einem Freund seiner Eltern vergewaltigt wurde, zum ersten Mal im Alter von sieben Jahren. Der Missbrauch habe sein „Selbstvertrauen zerstört“, sagte der Sänger 2014 der britischen Musikseite Team Rock.