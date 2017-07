19-jähriger Fußgänger von Pkw erfasst und getötet

Ein 19-jähriger Bursch aus Braunau am Inn (Oberösterreich) ist in der Nacht auf heute bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ein Autofahrer hatte laut Polizei den 19-Jährigen dunkel gekleideten Fußgänger am Straßenrand übersehen.

