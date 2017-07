Meisterschaft der Fahrradboten in Wien

In Wien wird derzeit der schnellste Fahrradkurier Europas gesucht. Zum ersten Mal kommen die Radkuriere dafür nach Wien. Den Bewerb selbst gibt es schon zum 22. Mal in Europa. Am Sonntag findet der Hauptbewerb statt.

Mehr dazu in wien.ORF.at