Phoenix: Versailles rockt wieder Wiesen



Mit ausgelassener Spielfreude haben sich Phoenix, die vier auch schon ins mittlere Alter gekommenen „Boys“ aus Versailles, in Wiesen beim „Out of the Woods“-Festival (noch heute mit Feist) zurückgemeldet.

„13 Jahre ist es her, dass wir das letzte Mal hier aufgetreten sind“, rekapitulierte ein sichtlich zufriedener Thomas Mars den großen Zuspruch beim Publikum. Dabei beschränkte sich die um den schwedischen Drummer Thomas Hedlund und den bekannten französischen Musiker Robin Coudert erweiterte Band im Wesentlichen auf eine raschgetaktete Werkschau der letzten drei Alben.

Neues Album überzeugt live

Selbst die Elektronik-lastigeren Arbeiten des aktuellen Albums wie „Ti Amo“ (der Opener), „J-Boy“ oder „Role Model“ beweisen überraschende Live-Tauglichkeit - und auch das süßliche „Fior di Latte“ konnte man an diesem stimmigen Abend über sich ergehen lassen. Ein zart angegrauter Laurent Brancowitz und Christian Mazzalai werkten an den Flügeln des Konzerts in großer Ausgelassenheit am Phoenix-typischen Gitarren-Sound, Deck D’Arcy trieb die Songs im wesentlichen über Synth-Bass-Schleifen voran.

Es war beim durchgehend jungen Publikum das Gegenteil eines Nostalgieabends. Dass die Bands auf einem LED-Paneel stand und eine gekippte Glas-Wand hinter der Bühne Visuals in 70er-Jahre-Buntheit reflektierte, war die einzige Verspieltheit eines Abends, der mit dem aufgelegten „1901“ im Finale mehr als solide die Kurve kriegte. Da durfte sich der Mann von Sophie Coppola am Ende schon ausgiebig im Zuschauerraum feiern lassen - samt Abschiedskuss von einem Blumenmädchen.

Perfekte Einpeitscher für den Phoenix-Abend davor: die britischen Metronomy - und Foals aus Oxford, deren überzeugender Live-Gig mit „Inhaler“ und „What Went Wrong“ eine Steilvorlage für die Headline-Franzosen waren.