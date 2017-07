Tour de France: Showdown im Fußballtempel

Im Stade Velodrome von Marseille kann sich Christopher Froome heute zum vierten Mal in seiner Karriere zum Gesamtsieger der Tour de France krönen. Der Fußballtempel von Olympique Marseille ist Start- und Zielort des entscheidenden Einzelzeitfahrens der 104. Ausgabe der Tour. Im Kampf um das Gelbe Trikot hat Froome alle Trümpfe in der Hand. Von den Konkurrenten an der Spitze darf sich nur Rigoberto Uran Hoffnungen machen, mit dem Briten im Kampf gegen die Uhr mitzuhalten.

