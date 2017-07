Kinderrehabilitation: Auch Standort in Tirol steht fest

Die Vergabe der Standorte für Kinderrehabilitation in Österreich ist komplett. Die Bietergemeinschaft SeneCura erhielt den Zuschlag für einen Standort in Wiesing in Tirol (Bezirk Schwaz), teilte der Hauptverband der Sozialversicherungsträger heute mit. Damit ist mit der Versorgungszone West (Tirol und Vorarlberg) die letzte der vier definierten Regionen auf Schiene.

