Justizminister Sessions nun in Bedrängnis

Im Team von US-Präsident Donald Trump soll die Kommunikationsstrategie umgekrempelt werden: Nach dem Abgang des Präsidentensprechers Sean Spicer, der oft zur Zielscheibe von Trumps Unmut wurde, soll nun der Wall-Street-Banker Anthony Scaramucci als neuer Kommunikationsdirektor die Zügel in die Hand nehmen. Trumps „phänomenale“ Leistungen müssten „aggressiver“ kommuniziert werden, so der neue Kommunikationschef. Mit Spicer ist Trump einen Dorn im Auge los - da gerät bereits der nächste in Ungnade gefallene Mitarbeiter in Bedrängnis: Justizminister Jeff Sessions soll in der Russland-Affäre die Öffentlichkeit hinters Licht geführt haben.

